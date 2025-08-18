CotationsSections
Devises / BRO
BRO: Brown & Brown Inc

91.74 USD 0.14 (0.15%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BRO a changé de -0.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 91.30 et à un maximum de 92.46.

Suivez la dynamique Brown & Brown Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
91.30 92.46
Range Annuel
89.99 125.68
Clôture Précédente
91.88
Ouverture
92.25
Bid
91.74
Ask
92.04
Plus Bas
91.30
Plus Haut
92.46
Volume
4.467 K
Changement quotidien
-0.15%
Changement Mensuel
-5.03%
Changement à 6 Mois
-25.87%
Changement Annuel
-11.66%
