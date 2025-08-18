FiyatlarBölümler
Dövizler / BRO
Geri dön - Hisse senetleri

BRO: Brown & Brown Inc

91.74 USD 0.14 (0.15%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BRO fiyatı bugün -0.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 91.30 ve Yüksek fiyatı olarak 92.46 aralığında işlem gördü.

Brown & Brown Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BRO haberleri

Günlük aralık
91.30 92.46
Yıllık aralık
89.99 125.68
Önceki kapanış
91.88
Açılış
92.25
Satış
91.74
Alış
92.04
Düşük
91.30
Yüksek
92.46
Hacim
4.467 K
Günlük değişim
-0.15%
Aylık değişim
-5.03%
6 aylık değişim
-25.87%
Yıllık değişim
-11.66%
21 Eylül, Pazar