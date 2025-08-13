Währungen / BRO
BRO: Brown & Brown Inc
91.88 USD 0.35 (0.38%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BRO hat sich für heute um -0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 91.76 bis zu einem Hoch von 92.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Brown & Brown Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BRO News
Tagesspanne
91.76 92.90
Jahresspanne
89.99 125.68
- Vorheriger Schlusskurs
- 92.23
- Eröffnung
- 92.14
- Bid
- 91.88
- Ask
- 92.18
- Tief
- 91.76
- Hoch
- 92.90
- Volumen
- 6.134 K
- Tagesänderung
- -0.38%
- Monatsänderung
- -4.89%
- 6-Monatsänderung
- -25.75%
- Jahresänderung
- -11.53%
