BRO: Brown & Brown Inc

91.88 USD 0.35 (0.38%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BRO hat sich für heute um -0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 91.76 bis zu einem Hoch von 92.90 gehandelt.

Verfolgen Sie die Brown & Brown Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
91.76 92.90
Jahresspanne
89.99 125.68
Vorheriger Schlusskurs
92.23
Eröffnung
92.14
Bid
91.88
Ask
92.18
Tief
91.76
Hoch
92.90
Volumen
6.134 K
Tagesänderung
-0.38%
Monatsänderung
-4.89%
6-Monatsänderung
-25.75%
Jahresänderung
-11.53%
