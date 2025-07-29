Валюты / BOOT
BOOT: Boot Barn Holdings Inc
179.60 USD 1.93 (1.06%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BOOT за сегодня изменился на -1.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 176.45, а максимальная — 181.00.
Следите за динамикой Boot Barn Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
176.45 181.00
Годовой диапазон
86.17 191.31
- Предыдущее закрытие
- 181.53
- Open
- 181.00
- Bid
- 179.60
- Ask
- 179.90
- Low
- 176.45
- High
- 181.00
- Объем
- 518
- Дневное изменение
- -1.06%
- Месячное изменение
- 2.51%
- 6-месячное изменение
- 67.99%
- Годовое изменение
- 8.62%
