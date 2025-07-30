FiyatlarBölümler
BOOT: Boot Barn Holdings Inc

176.21 USD 2.66 (1.49%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BOOT fiyatı bugün -1.49% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 171.00 ve Yüksek fiyatı olarak 178.40 aralığında işlem gördü.

Boot Barn Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
171.00 178.40
Yıllık aralık
86.17 191.31
Önceki kapanış
178.87
Açılış
178.04
Satış
176.21
Alış
176.51
Düşük
171.00
Yüksek
178.40
Hacim
758
Günlük değişim
-1.49%
Aylık değişim
0.58%
6 aylık değişim
64.82%
Yıllık değişim
6.57%
21 Eylül, Pazar