Dövizler / BOOT
BOOT: Boot Barn Holdings Inc
176.21 USD 2.66 (1.49%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BOOT fiyatı bugün -1.49% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 171.00 ve Yüksek fiyatı olarak 178.40 aralığında işlem gördü.
Boot Barn Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
171.00 178.40
Yıllık aralık
86.17 191.31
- Önceki kapanış
- 178.87
- Açılış
- 178.04
- Satış
- 176.21
- Alış
- 176.51
- Düşük
- 171.00
- Yüksek
- 178.40
- Hacim
- 758
- Günlük değişim
- -1.49%
- Aylık değişim
- 0.58%
- 6 aylık değişim
- 64.82%
- Yıllık değişim
- 6.57%
21 Eylül, Pazar