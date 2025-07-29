CotizacionesSecciones
BOOT: Boot Barn Holdings Inc

179.04 USD 0.56 (0.31%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BOOT de hoy ha cambiado un -0.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 177.16, mientras que el máximo ha alcanzado 182.53.

Rango diario
177.16 182.53
Rango anual
86.17 191.31
Cierres anteriores
179.60
Open
179.51
Bid
179.04
Ask
179.34
Low
177.16
High
182.53
Volumen
653
Cambio diario
-0.31%
Cambio mensual
2.19%
Cambio a 6 meses
67.47%
Cambio anual
8.28%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B