BOOT: Boot Barn Holdings Inc
176.21 USD 2.66 (1.49%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BOOT ha avuto una variazione del -1.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 171.00 e ad un massimo di 178.40.
Segui le dinamiche di Boot Barn Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BOOT News
Intervallo Giornaliero
171.00 178.40
Intervallo Annuale
86.17 191.31
- Chiusura Precedente
- 178.87
- Apertura
- 178.04
- Bid
- 176.21
- Ask
- 176.51
- Minimo
- 171.00
- Massimo
- 178.40
- Volume
- 758
- Variazione giornaliera
- -1.49%
- Variazione Mensile
- 0.58%
- Variazione Semestrale
- 64.82%
- Variazione Annuale
- 6.57%
20 settembre, sabato