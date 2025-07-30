KurseKategorien
BOOT: Boot Barn Holdings Inc

178.87 USD 0.17 (0.09%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BOOT hat sich für heute um -0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 177.60 bis zu einem Hoch von 181.08 gehandelt.

Verfolgen Sie die Boot Barn Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
177.60 181.08
Jahresspanne
86.17 191.31
Vorheriger Schlusskurs
179.04
Eröffnung
181.08
Bid
178.87
Ask
179.17
Tief
177.60
Hoch
181.08
Volumen
855
Tagesänderung
-0.09%
Monatsänderung
2.09%
6-Monatsänderung
67.31%
Jahresänderung
8.18%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K