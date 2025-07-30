Währungen / BOOT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BOOT: Boot Barn Holdings Inc
178.87 USD 0.17 (0.09%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BOOT hat sich für heute um -0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 177.60 bis zu einem Hoch von 181.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die Boot Barn Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BOOT News
- Henry Boot entwickelt Luftfahrt-Campus für 162 Millionen Pfund in Duxford
- Henry Boot to develop £162m aviation campus at IWM Duxford
- Boot Barn stock hits all-time high at 184.5 USD
- Stock Market Today: Dow Slides On Jobs Data; Warren Buffett Stock Reverses Higher Despite His 'Disappointment' (Live Coverage)
- TJX Cos Stock Gets IBD Rating Bump To 74
- Taylor Swift has the power to boost stocks. Now her fiancé Travis Kelce does too.
- Baird upgrades Canada Goose, VF and Rocky Brands on improving outlook
- Boot Barn Holdings Stock Kicks Up Relative Strength Rating To 83
- Henry Boot secures planning consent for 2,470 homes in two counties
- How to Boost Your Portfolio with Top Retail and Wholesale Stocks Set to Beat Earnings
- DECK Looks Overvalued at 2.67X: Time to Buy, Hold or Sell the Stock?
- Affirm Stock Revisits This Place As 'Buy Now, Pay Later' Delights Shoppers
- Janus Henderson Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JDSAX)
- Janus Henderson Mid Cap Value Managed Account Q2 2025 Commentary
- ClearBridge Small Cap Growth Portfolios Q2 2025 Commentary (undefined:LMOIX)
- Boot Barn Keeps Riding On The Back Of Western, But ~30x Earnings Is Too Much (NYSE:BOOT)
- Boot Barn: Valuation Doesn't Support Guided H2 Deceleration (NYSE:BOOT)
- These Analysts Increase Their Forecasts On Boot Barn Following Better-Than-Expected Results - Boot Barn Holdings (NYSE:BOOT)
- Earnings call transcript: Boot Barn Holdings beats Q1 2026 estimates
- Compared to Estimates, Boot Barn (BOOT) Q1 Earnings: A Look at Key Metrics
- Boot Barn (BOOT) Q1 Earnings and Revenues Top Estimates
- Boot Barn shares soar 8% on Q1 earnings beat following strong same-store sales
- Boot Barn stock reaches all-time high at 179.88 USD
- CTO Realty Growth Q2 2025 slides: 22% leasing spreads drive portfolio growth
Tagesspanne
177.60 181.08
Jahresspanne
86.17 191.31
- Vorheriger Schlusskurs
- 179.04
- Eröffnung
- 181.08
- Bid
- 178.87
- Ask
- 179.17
- Tief
- 177.60
- Hoch
- 181.08
- Volumen
- 855
- Tagesänderung
- -0.09%
- Monatsänderung
- 2.09%
- 6-Monatsänderung
- 67.31%
- Jahresänderung
- 8.18%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K