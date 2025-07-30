CotationsSections
BOOT
BOOT: Boot Barn Holdings Inc

176.21 USD 2.66 (1.49%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BOOT a changé de -1.49% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 171.00 et à un maximum de 178.40.

Suivez la dynamique Boot Barn Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
171.00 178.40
Range Annuel
86.17 191.31
Clôture Précédente
178.87
Ouverture
178.04
Bid
176.21
Ask
176.51
Plus Bas
171.00
Plus Haut
178.40
Volume
758
Changement quotidien
-1.49%
Changement Mensuel
0.58%
Changement à 6 Mois
64.82%
Changement Annuel
6.57%
