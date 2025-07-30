Devises / BOOT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BOOT: Boot Barn Holdings Inc
176.21 USD 2.66 (1.49%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BOOT a changé de -1.49% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 171.00 et à un maximum de 178.40.
Suivez la dynamique Boot Barn Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BOOT Nouvelles
- Got $1,000? 2 Stocks to Buy Now While They're on Sale
- Henry Boot développera un campus d’aviation de 162 millions £ à l’IWM Duxford
- Henry Boot to develop £162m aviation campus at IWM Duxford
- Boot Barn stock hits all-time high at 184.5 USD
- Stock Market Today: Dow Slides On Jobs Data; Warren Buffett Stock Reverses Higher Despite His 'Disappointment' (Live Coverage)
- TJX Cos Stock Gets IBD Rating Bump To 74
- Taylor Swift has the power to boost stocks. Now her fiancé Travis Kelce does too.
- Baird upgrades Canada Goose, VF and Rocky Brands on improving outlook
- Boot Barn Holdings Stock Kicks Up Relative Strength Rating To 83
- Henry Boot secures planning consent for 2,470 homes in two counties
- How to Boost Your Portfolio with Top Retail and Wholesale Stocks Set to Beat Earnings
- DECK Looks Overvalued at 2.67X: Time to Buy, Hold or Sell the Stock?
- Affirm Stock Revisits This Place As 'Buy Now, Pay Later' Delights Shoppers
- Janus Henderson Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JDSAX)
- Janus Henderson Mid Cap Value Managed Account Q2 2025 Commentary
- ClearBridge Small Cap Growth Portfolios Q2 2025 Commentary (undefined:LMOIX)
- Boot Barn Keeps Riding On The Back Of Western, But ~30x Earnings Is Too Much (NYSE:BOOT)
- Boot Barn: Valuation Doesn't Support Guided H2 Deceleration (NYSE:BOOT)
- These Analysts Increase Their Forecasts On Boot Barn Following Better-Than-Expected Results - Boot Barn Holdings (NYSE:BOOT)
- Earnings call transcript: Boot Barn Holdings beats Q1 2026 estimates
- Compared to Estimates, Boot Barn (BOOT) Q1 Earnings: A Look at Key Metrics
- Boot Barn (BOOT) Q1 Earnings and Revenues Top Estimates
- Boot Barn shares soar 8% on Q1 earnings beat following strong same-store sales
- Boot Barn stock reaches all-time high at 179.88 USD
Range quotidien
171.00 178.40
Range Annuel
86.17 191.31
- Clôture Précédente
- 178.87
- Ouverture
- 178.04
- Bid
- 176.21
- Ask
- 176.51
- Plus Bas
- 171.00
- Plus Haut
- 178.40
- Volume
- 758
- Changement quotidien
- -1.49%
- Changement Mensuel
- 0.58%
- Changement à 6 Mois
- 64.82%
- Changement Annuel
- 6.57%
20 septembre, samedi