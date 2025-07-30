통화 / BOOT
BOOT: Boot Barn Holdings Inc
176.21 USD 2.66 (1.49%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BOOT 환율이 오늘 -1.49%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 171.00이고 고가는 178.40이었습니다.
Boot Barn Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BOOT News
일일 변동 비율
171.00 178.40
년간 변동
86.17 191.31
- 이전 종가
- 178.87
- 시가
- 178.04
- Bid
- 176.21
- Ask
- 176.51
- 저가
- 171.00
- 고가
- 178.40
- 볼륨
- 758
- 일일 변동
- -1.49%
- 월 변동
- 0.58%
- 6개월 변동
- 64.82%
- 년간 변동율
- 6.57%
