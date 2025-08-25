Валюты / BN
BN: Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares
69.75 USD 0.36 (0.52%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BN за сегодня изменился на 0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 69.09, а максимальная — 69.97.
Следите за динамикой Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BN
- Scotiabank понизил рейтинг акций Artis REIT на фоне объявления о слиянии
- Artis REIT stock downgraded by Scotiabank amid merger announcement
- 12 Undercovered Stocks: Energy Transfer, Vertical Aerospace, QuantumScape And More
- Акции Brookfield достигли исторического максимума в $68,77
- Brookfield stock hits all-time high at 68.77 USD
- If I Could Only Buy and Hold a Single Stock, This Would Be It
- Brookfield Corporation (BN:CA) Analyst/Investor Day - Slideshow (TSX:BN:CA)
- Barrick to sell Hemlo gold mine for $1.09 bln
- Brookfield: My Long-Term Anchor For My Portfolio (NYSE:BN)
- Brookfield Corporation stock rating reiterated at Buy by TD Cowen
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Deutsche Bank downgrades Air Lease after $65-a-share takeover deal
- Deutsche Bank downgrades Air Lease stock to Hold after acquisition news
- Air Lease, Ionis Pharmaceuticals, Arrowhead Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apollo Asset Management (NYSE:APO), Air Lease (NYSE:AL)
- Why Is Air Lease Stock Soaring Tuesday? - Air Lease (NYSE:AL)
- Goldman Sachs starts Brookfield at Buy, sees excess capital fueling buybacks
- Bill Ackman Has 70% Of His Portfolio Invested In These 5 Stocks: Here's What Q2 13F Filings Show - Brookfield (NYSE:BN), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Air Lease stock soars after $7.4 billion acquisition deal
- Goldman Sachs initiates Brookfield stock with Buy rating, $78 target
- Tracking Bill Ackman’s Pershing Square 13F Portfolio – Q2 2025 Update (OTCMKTS:PSHZF)
- Billionaire Bill Ackman Has 58% of His Hedge Fund's $13.8 Billion Portfolio Invested in Just 3 Companies
- Brookfield: Undervalued In Light Of Its High And Accelerating Rate Of Growth (BN)
- Tracking Akre Capital Management Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:AKREX)
- Buy The Dip: AI Infrastructure Dividend Machines Too Cheap To Ignore
Дневной диапазон
69.09 69.97
Годовой диапазон
43.61 69.97
- Предыдущее закрытие
- 69.39
- Open
- 69.48
- Bid
- 69.75
- Ask
- 70.05
- Low
- 69.09
- High
- 69.97
- Объем
- 3.423 K
- Дневное изменение
- 0.52%
- Месячное изменение
- 7.03%
- 6-месячное изменение
- 33.90%
- Годовое изменение
- 31.50%
