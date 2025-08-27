Moedas / BN
BN: Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares
70.73 USD 1.38 (1.99%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BN para hoje mudou para 1.99%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 69.83 e o mais alto foi 70.99.
Veja a dinâmica do par de moedas Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BN Notícias
- Eureka! My Favorite Picks To Benefit From Massive AI Disruption
- Startup de robótica Figure é avaliada em US$39 bilhões em rodada de financiamento
- Ações da Artis REIT rebaixadas pelo Scotiabank após anúncio de fusão
- 12 Undercovered Stocks: Energy Transfer, Vertical Aerospace, QuantumScape And More
- Ações da Brookfield atingem máxima histórica de US$ 68,77
- If I Could Only Buy and Hold a Single Stock, This Would Be It
- Brookfield Corporation (BN:CA) Analyst/Investor Day - Slideshow (TSX:BN:CA)
- Barrick to sell Hemlo gold mine for $1.09 bln
- Brookfield: My Long-Term Anchor For My Portfolio (NYSE:BN)
- Brookfield Corporation stock rating reiterated at Buy by TD Cowen
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Deutsche Bank downgrades Air Lease after $65-a-share takeover deal
- Air Lease, Ionis Pharmaceuticals, Arrowhead Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apollo Asset Management (NYSE:APO), Air Lease (NYSE:AL)
- Why Is Air Lease Stock Soaring Tuesday? - Air Lease (NYSE:AL)
- Goldman Sachs starts Brookfield at Buy, sees excess capital fueling buybacks
- Bill Ackman Has 70% Of His Portfolio Invested In These 5 Stocks: Here's What Q2 13F Filings Show - Brookfield (NYSE:BN), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Air Lease stock soars after $7.4 billion acquisition deal
- Goldman Sachs initiates Brookfield stock with Buy rating, $78 target
- Tracking Bill Ackman’s Pershing Square 13F Portfolio – Q2 2025 Update (OTCMKTS:PSHZF)
- Billionaire Bill Ackman Has 58% of His Hedge Fund's $13.8 Billion Portfolio Invested in Just 3 Companies
- Brookfield: Undervalued In Light Of Its High And Accelerating Rate Of Growth (BN)
Faixa diária
69.83 70.99
Faixa anual
43.61 70.99
- Fechamento anterior
- 69.35
- Open
- 70.12
- Bid
- 70.73
- Ask
- 71.03
- Low
- 69.83
- High
- 70.99
- Volume
- 2.778 K
- Mudança diária
- 1.99%
- Mudança mensal
- 8.53%
- Mudança de 6 meses
- 35.78%
- Mudança anual
- 33.35%
