BN: Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares

71.80 USD 1.07 (1.51%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BN fiyatı bugün 1.51% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 70.58 ve Yüksek fiyatı olarak 72.04 aralığında işlem gördü.

Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
70.58 72.04
Yıllık aralık
43.61 72.04
Önceki kapanış
70.73
Açılış
71.20
Satış
71.80
Alış
72.10
Düşük
70.58
Yüksek
72.04
Hacim
4.517 K
Günlük değişim
1.51%
Aylık değişim
10.17%
6 aylık değişim
37.84%
Yıllık değişim
35.37%
