BN: Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares
69.35 USD 0.40 (0.57%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BN de hoy ha cambiado un -0.57%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 68.60, mientras que el máximo ha alcanzado 70.59.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
68.60 70.59
Rango anual
43.61 70.59
- Cierres anteriores
- 69.75
- Open
- 69.86
- Bid
- 69.35
- Ask
- 69.65
- Low
- 68.60
- High
- 70.59
- Volumen
- 5.146 K
- Cambio diario
- -0.57%
- Cambio mensual
- 6.41%
- Cambio a 6 meses
- 33.13%
- Cambio anual
- 30.75%
