Валюты / BMI
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BMI: Badger Meter Inc
177.18 USD 2.77 (1.54%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BMI за сегодня изменился на -1.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 176.27, а максимальная — 180.88.
Следите за динамикой Badger Meter Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BMI
- Badger Meter (BMI) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
- Badger Meter (BMI) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- JPMorgan initiates Badger Meter stock with Overweight rating on water tech growth
- Why Badger Meter (BMI) Dipped More Than Broader Market Today
- Watts Water Soars 40.8% in 12 Months: Is More Upside Left in the Stock?
- McDonald’s And Microsoft Stock Among 12 Companies Announce Annual Increases In September
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Is the Options Market Predicting a Spike in Badger Meter Stock?
- Badger Meter (BMI) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- 2 Magnificent Dividend Stocks Down 17% and 27% I'm Buying Right Now
- Why Is Badger Meter (BMI) Down 2.3% Since Last Earnings Report?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Badger Meter raises quarterly dividend by 18% to $0.40 per share
- Watts Water's Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Both Up Y/Y
- Netflix and Badger Meter have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: Badger Meter, Inc. (BMI)
- Sensata's Q2 Earnings & Revenues Surpass Estimates, Decrease Y/Y
- Top 2 Tech Stocks That May Explode In July - ChargePoint Hldgs (NYSE:CHPT), Badger Meter (NYSE:BMI)
- Badger Meter Stock: Tailwinds Continue To Fade (NYSE:BMI)
- Fed Rate Decision In Focus With Microsoft, Apple Set To Report Earnings
- Flex Q1 Earnings & Revenues Beat Estimates, Up Y/Y, Stock Down
- Here's Why Badger Meter (BMI) is a Strong Growth Stock
- Badger Meter stock price target lowered to $264 by RBC Capital
- Is Badger Meter (BMI) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
Дневной диапазон
176.27 180.88
Годовой диапазон
162.18 256.08
- Предыдущее закрытие
- 179.95
- Open
- 179.00
- Bid
- 177.18
- Ask
- 177.48
- Low
- 176.27
- High
- 180.88
- Объем
- 990
- Дневное изменение
- -1.54%
- Месячное изменение
- -2.16%
- 6-месячное изменение
- -6.45%
- Годовое изменение
- -18.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.