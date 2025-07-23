货币 / BMI
BMI: Badger Meter Inc
177.18 USD 2.77 (1.54%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BMI汇率已更改-1.54%。当日，交易品种以低点176.27和高点180.88进行交易。
关注Badger Meter Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
176.27 180.88
年范围
162.18 256.08
- 前一天收盘价
- 179.95
- 开盘价
- 179.00
- 卖价
- 177.18
- 买价
- 177.48
- 最低价
- 176.27
- 最高价
- 180.88
- 交易量
- 990
- 日变化
- -1.54%
- 月变化
- -2.16%
- 6个月变化
- -6.45%
- 年变化
- -18.64%
