BMI: Badger Meter Inc
176.99 USD 1.35 (0.76%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BMI fiyatı bugün -0.76% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 176.64 ve Yüksek fiyatı olarak 181.52 aralığında işlem gördü.
Badger Meter Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BMI haberleri
Günlük aralık
176.64 181.52
Yıllık aralık
162.18 256.08
- Önceki kapanış
- 178.34
- Açılış
- 179.64
- Satış
- 176.99
- Alış
- 177.29
- Düşük
- 176.64
- Yüksek
- 181.52
- Hacim
- 727
- Günlük değişim
- -0.76%
- Aylık değişim
- -2.27%
- 6 aylık değişim
- -6.55%
- Yıllık değişim
- -18.73%
21 Eylül, Pazar