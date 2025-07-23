FiyatlarBölümler
BMI: Badger Meter Inc

176.99 USD 1.35 (0.76%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BMI fiyatı bugün -0.76% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 176.64 ve Yüksek fiyatı olarak 181.52 aralığında işlem gördü.

Badger Meter Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
176.64 181.52
Yıllık aralık
162.18 256.08
Önceki kapanış
178.34
Açılış
179.64
Satış
176.99
Alış
177.29
Düşük
176.64
Yüksek
181.52
Hacim
727
Günlük değişim
-0.76%
Aylık değişim
-2.27%
6 aylık değişim
-6.55%
Yıllık değişim
-18.73%
21 Eylül, Pazar