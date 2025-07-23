Moedas / BMI
BMI: Badger Meter Inc
174.20 USD 1.72 (1.00%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BMI para hoje mudou para 1.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 173.09 e o mais alto foi 174.20.
Veja a dinâmica do par de moedas Badger Meter Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
173.09 174.20
Faixa anual
162.18 256.08
- Fechamento anterior
- 172.48
- Open
- 173.09
- Bid
- 174.20
- Ask
- 174.50
- Low
- 173.09
- High
- 174.20
- Volume
- 18
- Mudança diária
- 1.00%
- Mudança mensal
- -3.81%
- Mudança de 6 meses
- -8.03%
- Mudança anual
- -20.01%
