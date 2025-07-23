통화 / BMI
BMI: Badger Meter Inc
176.99 USD 1.35 (0.76%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BMI 환율이 오늘 -0.76%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 176.64이고 고가는 181.52이었습니다.
Badger Meter Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
176.64 181.52
년간 변동
162.18 256.08
- 이전 종가
- 178.34
- 시가
- 179.64
- Bid
- 176.99
- Ask
- 177.29
- 저가
- 176.64
- 고가
- 181.52
- 볼륨
- 727
- 일일 변동
- -0.76%
- 월 변동
- -2.27%
- 6개월 변동
- -6.55%
- 년간 변동율
- -18.73%
