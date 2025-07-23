Währungen / BMI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BMI: Badger Meter Inc
178.34 USD 5.86 (3.40%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BMI hat sich für heute um 3.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 172.36 bis zu einem Hoch von 178.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die Badger Meter Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BMI News
- Badger Meter (BMI) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
- Badger Meter (BMI) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- JPMorgan initiates Badger Meter stock with Overweight rating on water tech growth
- Badger Meter: Aktie fällt 30 % nach Überbewertungs-Warnung von InvestingPro
- Why Badger Meter (BMI) Dipped More Than Broader Market Today
- Watts Water Soars 40.8% in 12 Months: Is More Upside Left in the Stock?
- McDonald’s And Microsoft Stock Among 12 Companies Announce Annual Increases In September
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Is the Options Market Predicting a Spike in Badger Meter Stock?
- Badger Meter (BMI) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- 2 Magnificent Dividend Stocks Down 17% and 27% I'm Buying Right Now
- Why Is Badger Meter (BMI) Down 2.3% Since Last Earnings Report?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Badger Meter raises quarterly dividend by 18% to $0.40 per share
- Watts Water's Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Both Up Y/Y
- Netflix and Badger Meter have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: Badger Meter, Inc. (BMI)
- Sensata's Q2 Earnings & Revenues Surpass Estimates, Decrease Y/Y
- Top 2 Tech Stocks That May Explode In July - ChargePoint Hldgs (NYSE:CHPT), Badger Meter (NYSE:BMI)
- Badger Meter Stock: Tailwinds Continue To Fade (NYSE:BMI)
- Fed Rate Decision In Focus With Microsoft, Apple Set To Report Earnings
- Flex Q1 Earnings & Revenues Beat Estimates, Up Y/Y, Stock Down
- Here's Why Badger Meter (BMI) is a Strong Growth Stock
- Badger Meter stock price target lowered to $264 by RBC Capital
Tagesspanne
172.36 178.54
Jahresspanne
162.18 256.08
- Vorheriger Schlusskurs
- 172.48
- Eröffnung
- 173.09
- Bid
- 178.34
- Ask
- 178.64
- Tief
- 172.36
- Hoch
- 178.54
- Volumen
- 1.014 K
- Tagesänderung
- 3.40%
- Monatsänderung
- -1.52%
- 6-Monatsänderung
- -5.84%
- Jahresänderung
- -18.11%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K