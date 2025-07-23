KurseKategorien
Währungen / BMI
Zurück zum Aktien

BMI: Badger Meter Inc

178.34 USD 5.86 (3.40%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BMI hat sich für heute um 3.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 172.36 bis zu einem Hoch von 178.54 gehandelt.

Verfolgen Sie die Badger Meter Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BMI News

Tagesspanne
172.36 178.54
Jahresspanne
162.18 256.08
Vorheriger Schlusskurs
172.48
Eröffnung
173.09
Bid
178.34
Ask
178.64
Tief
172.36
Hoch
178.54
Volumen
1.014 K
Tagesänderung
3.40%
Monatsänderung
-1.52%
6-Monatsänderung
-5.84%
Jahresänderung
-18.11%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K