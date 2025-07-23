クォートセクション
BMI: Badger Meter Inc

178.34 USD 5.86 (3.40%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BMIの今日の為替レートは、3.40%変化しました。日中、通貨は1あたり172.36の安値と178.54の高値で取引されました。

Badger Meter Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
172.36 178.54
1年のレンジ
162.18 256.08
以前の終値
172.48
始値
173.09
買値
178.34
買値
178.64
安値
172.36
高値
178.54
出来高
1.014 K
1日の変化
3.40%
1ヶ月の変化
-1.52%
6ヶ月の変化
-5.84%
1年の変化
-18.11%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K