通貨 / BMI
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BMI: Badger Meter Inc
178.34 USD 5.86 (3.40%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BMIの今日の為替レートは、3.40%変化しました。日中、通貨は1あたり172.36の安値と178.54の高値で取引されました。
Badger Meter Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BMI News
- Badger Meter (BMI) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
- Badger Meter (BMI) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- JPMorgan initiates Badger Meter stock with Overweight rating on water tech growth
- Why Badger Meter (BMI) Dipped More Than Broader Market Today
- Watts Water Soars 40.8% in 12 Months: Is More Upside Left in the Stock?
- McDonald’s And Microsoft Stock Among 12 Companies Announce Annual Increases In September
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Is the Options Market Predicting a Spike in Badger Meter Stock?
- Badger Meter (BMI) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- 2 Magnificent Dividend Stocks Down 17% and 27% I'm Buying Right Now
- Why Is Badger Meter (BMI) Down 2.3% Since Last Earnings Report?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Badger Meter raises quarterly dividend by 18% to $0.40 per share
- Watts Water's Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Both Up Y/Y
- Netflix and Badger Meter have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: Badger Meter, Inc. (BMI)
- Sensata's Q2 Earnings & Revenues Surpass Estimates, Decrease Y/Y
- Top 2 Tech Stocks That May Explode In July - ChargePoint Hldgs (NYSE:CHPT), Badger Meter (NYSE:BMI)
- Badger Meter Stock: Tailwinds Continue To Fade (NYSE:BMI)
- Fed Rate Decision In Focus With Microsoft, Apple Set To Report Earnings
- Flex Q1 Earnings & Revenues Beat Estimates, Up Y/Y, Stock Down
- Here's Why Badger Meter (BMI) is a Strong Growth Stock
- Badger Meter stock price target lowered to $264 by RBC Capital
- Is Badger Meter (BMI) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
1日のレンジ
172.36 178.54
1年のレンジ
162.18 256.08
- 以前の終値
- 172.48
- 始値
- 173.09
- 買値
- 178.34
- 買値
- 178.64
- 安値
- 172.36
- 高値
- 178.54
- 出来高
- 1.014 K
- 1日の変化
- 3.40%
- 1ヶ月の変化
- -1.52%
- 6ヶ月の変化
- -5.84%
- 1年の変化
- -18.11%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K