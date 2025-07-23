CotationsSections
Devises / BMI
Retour à Actions

BMI: Badger Meter Inc

176.99 USD 1.35 (0.76%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BMI a changé de -0.76% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 176.64 et à un maximum de 181.52.

Suivez la dynamique Badger Meter Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BMI Nouvelles

Range quotidien
176.64 181.52
Range Annuel
162.18 256.08
Clôture Précédente
178.34
Ouverture
179.64
Bid
176.99
Ask
177.29
Plus Bas
176.64
Plus Haut
181.52
Volume
727
Changement quotidien
-0.76%
Changement Mensuel
-2.27%
Changement à 6 Mois
-6.55%
Changement Annuel
-18.73%
20 septembre, samedi