Валюты / BITB
BITB: Bitwise Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest
63.54 USD 0.84 (1.34%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BITB за сегодня изменился на 1.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 62.39, а максимальная — 63.62.
Следите за динамикой Bitwise Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BITB
Дневной диапазон
62.39 63.62
Годовой диапазон
32.04 66.89
- Предыдущее закрытие
- 62.70
- Open
- 62.77
- Bid
- 63.54
- Ask
- 63.84
- Low
- 62.39
- High
- 63.62
- Объем
- 1.393 K
- Дневное изменение
- 1.34%
- Месячное изменение
- 6.81%
- 6-месячное изменение
- 39.74%
- Годовое изменение
- 84.01%
