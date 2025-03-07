통화 / BITB
BITB: Bitwise Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest
62.61 USD 1.32 (2.06%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BITB 환율이 오늘 -2.06%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 62.59이고 고가는 63.40이었습니다.
Bitwise Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
62.59 63.40
년간 변동
32.04 66.89
- 이전 종가
- 63.93
- 시가
- 63.24
- Bid
- 62.61
- Ask
- 62.91
- 저가
- 62.59
- 고가
- 63.40
- 볼륨
- 2.182 K
- 일일 변동
- -2.06%
- 월 변동
- 5.24%
- 6개월 변동
- 37.70%
- 년간 변동율
- 81.32%
