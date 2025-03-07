CotationsSections
Devises / BITB
BITB: Bitwise Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest

62.61 USD 1.32 (2.06%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BITB a changé de -2.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 62.59 et à un maximum de 63.40.

Suivez la dynamique Bitwise Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
62.59 63.40
Range Annuel
32.04 66.89
Clôture Précédente
63.93
Ouverture
63.24
Bid
62.61
Ask
62.91
Plus Bas
62.59
Plus Haut
63.40
Volume
2.182 K
Changement quotidien
-2.06%
Changement Mensuel
5.24%
Changement à 6 Mois
37.70%
Changement Annuel
81.32%
