BITB: Bitwise Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest
63.93 USD 1.03 (1.64%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BITB hat sich für heute um 1.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 63.69 bis zu einem Hoch von 64.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bitwise Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BITB News
Tagesspanne
63.69 64.17
Jahresspanne
32.04 66.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 62.90
- Eröffnung
- 63.92
- Bid
- 63.93
- Ask
- 64.23
- Tief
- 63.69
- Hoch
- 64.17
- Volumen
- 1.561 K
- Tagesänderung
- 1.64%
- Monatsänderung
- 7.46%
- 6-Monatsänderung
- 40.60%
- Jahresänderung
- 85.14%
