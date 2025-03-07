货币 / BITB
BITB: Bitwise Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest
62.89 USD 0.65 (1.02%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BITB汇率已更改-1.02%。当日，交易品种以低点62.77和高点63.25进行交易。
关注Bitwise Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BITB新闻
- Bitcoin funds may soon be bigger than gold, even as yellow metal sets another round of records
- How Are Investors Earning Up to $6,000 Daily from XRP Amid ETF Filings?
- The Zacks Analyst Blog Highlights MicroStrategy, Grayscale Bitcoin Trust ETF, iShares Bitcoin Trust, Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust, ARK 21Shares Bitcoin ETF and Bitwise Bitcoin ETF
- Bitcoin Hits Record High: ETFs in Focus
- Figma aims at $13.7 billion valuation as tech IPOs bounce back
- Bitwise Bitcoin ETF: Bull Market Still Running On One Engine (NYSEARCA:BITB)
- Bitcoin: Record Chase Will Continue (BTC-USD)
- Bitcoin And The Paradox Of Overvaluation (Cryptocurrency:BTC-USD)
- Asset Entities Inc. And 2 Other New Model Portfolio Picks (May 2025)
- BlackRock’s IBIT Hits Unusual 20-Day Inflow Streak: Details
- Bitcoin Rebounds Above $89K For The First Time Since Early March
- Bitcoin Dominance Continues Decimating Altcoins (BTC-USD)
- Model Asset Allocation Update (March 2025)
- Historic Bitcoin Moment: Trump Establishes A Tulip Reserve (BTC-USD)
日范围
62.77 63.25
年范围
32.04 66.89
- 前一天收盘价
- 63.54
- 开盘价
- 63.24
- 卖价
- 62.89
- 买价
- 63.19
- 最低价
- 62.77
- 最高价
- 63.25
- 交易量
- 688
- 日变化
- -1.02%
- 月变化
- 5.72%
- 6个月变化
- 38.31%
- 年变化
- 82.13%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值