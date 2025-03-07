Dövizler / BITB
BITB: Bitwise Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest
62.61 USD 1.32 (2.06%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BITB fiyatı bugün -2.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 62.59 ve Yüksek fiyatı olarak 63.40 aralığında işlem gördü.
Bitwise Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BITB haberleri
Günlük aralık
62.59 63.40
Yıllık aralık
32.04 66.89
- Önceki kapanış
- 63.93
- Açılış
- 63.24
- Satış
- 62.61
- Alış
- 62.91
- Düşük
- 62.59
- Yüksek
- 63.40
- Hacim
- 2.182 K
- Günlük değişim
- -2.06%
- Aylık değişim
- 5.24%
- 6 aylık değişim
- 37.70%
- Yıllık değişim
- 81.32%
21 Eylül, Pazar