BITB: Bitwise Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest

62.61 USD 1.32 (2.06%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BITB fiyatı bugün -2.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 62.59 ve Yüksek fiyatı olarak 63.40 aralığında işlem gördü.

Bitwise Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
62.59 63.40
Yıllık aralık
32.04 66.89
Önceki kapanış
63.93
Açılış
63.24
Satış
62.61
Alış
62.91
Düşük
62.59
Yüksek
63.40
Hacim
2.182 K
Günlük değişim
-2.06%
Aylık değişim
5.24%
6 aylık değişim
37.70%
Yıllık değişim
81.32%
21 Eylül, Pazar