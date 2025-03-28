Валюты / BBC
BBC: Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF
24.18 USD 0.16 (0.67%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BBC за сегодня изменился на 0.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.18, а максимальная — 24.18.
Следите за динамикой Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BBC
Дневной диапазон
24.18 24.18
Годовой диапазон
13.50 31.64
- Предыдущее закрытие
- 24.02
- Open
- 24.18
- Bid
- 24.18
- Ask
- 24.48
- Low
- 24.18
- High
- 24.18
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.67%
- Месячное изменение
- 3.69%
- 6-месячное изменение
- 39.45%
- Годовое изменение
- -11.36%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.