BBC: Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF

27.25 USD 0.21 (0.78%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BBCの今日の為替レートは、0.78%変化しました。日中、通貨は1あたり26.98の安値と27.33の高値で取引されました。

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BBC株の現在の価格は？

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETFの株価は本日27.25です。0.78%内で取引され、前日の終値は27.04、取引量は7に達しました。BBCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETFの株は配当を出しますか？

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETFの現在の価格は27.25です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.11%やUSDにも注目します。BBCの動きはライブチャートで確認できます。

BBC株を買う方法は？

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETFの株は現在27.25で購入可能です。注文は通常27.25または27.55付近で行われ、7や0.55%が市場の動きを示します。BBCの最新情報はライブチャートで確認できます。

BBC株に投資する方法は？

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETFへの投資では、年間の値幅13.50 - 31.64と現在の27.25を考慮します。注文は多くの場合27.25や27.55で行われる前に、16.85%や57.15%と比較されます。BBCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETFの株の最高値は？

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETFの過去1年の最高値は31.64でした。13.50 - 31.64内で株価は大きく変動し、27.04と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETFの株の最低値は？

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF(BBC)の年間最安値は13.50でした。現在の27.25や13.50 - 31.64と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BBCの動きはライブチャートで確認できます。

BBCの株式分割はいつ行われましたか？

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、27.04、-0.11%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
26.98 27.33
1年のレンジ
13.50 31.64
以前の終値
27.04
始値
27.10
買値
27.25
買値
27.55
安値
26.98
高値
27.33
出来高
7
1日の変化
0.78%
1ヶ月の変化
16.85%
6ヶ月の変化
57.15%
1年の変化
-0.11%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8