BBC: Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF
BBCの今日の為替レートは、0.78%変化しました。日中、通貨は1あたり26.98の安値と27.33の高値で取引されました。
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BBC株の現在の価格は？
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETFの株価は本日27.25です。0.78%内で取引され、前日の終値は27.04、取引量は7に達しました。BBCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETFの株は配当を出しますか？
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETFの現在の価格は27.25です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.11%やUSDにも注目します。BBCの動きはライブチャートで確認できます。
BBC株を買う方法は？
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETFの株は現在27.25で購入可能です。注文は通常27.25または27.55付近で行われ、7や0.55%が市場の動きを示します。BBCの最新情報はライブチャートで確認できます。
BBC株に投資する方法は？
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETFへの投資では、年間の値幅13.50 - 31.64と現在の27.25を考慮します。注文は多くの場合27.25や27.55で行われる前に、16.85%や57.15%と比較されます。BBCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETFの株の最高値は？
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETFの過去1年の最高値は31.64でした。13.50 - 31.64内で株価は大きく変動し、27.04と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETFの株の最低値は？
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF(BBC)の年間最安値は13.50でした。現在の27.25や13.50 - 31.64と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BBCの動きはライブチャートで確認できます。
BBCの株式分割はいつ行われましたか？
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、27.04、-0.11%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 27.04
- 始値
- 27.10
- 買値
- 27.25
- 買値
- 27.55
- 安値
- 26.98
- 高値
- 27.33
- 出来高
- 7
- 1日の変化
- 0.78%
- 1ヶ月の変化
- 16.85%
- 6ヶ月の変化
- 57.15%
- 1年の変化
- -0.11%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8