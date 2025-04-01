Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETFの現在の価格は27.25です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.11%やUSDにも注目します。BBCの動きはライブチャートで確認できます。

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETFの株の最低値は？

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF(BBC)の年間最安値は13.50でした。現在の27.25や13.50 - 31.64と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BBCの動きはライブチャートで確認できます。