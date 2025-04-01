- Panorámica
BBC: Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF
El tipo de cambio de BBC de hoy ha cambiado un 0.78%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.98, mientras que el máximo ha alcanzado 27.33.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BBC hoy?
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) se evalúa hoy en 27.25. El instrumento se negocia dentro de 0.78%; el cierre de ayer ha sido 27.04 y el volumen comercial ha alcanzado 7. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BBC en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF?
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF se evalúa actualmente en 27.25. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -0.11% y USD. Monitoree los movimientos de BBC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BBC?
Puede comprar acciones de Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) al precio actual de 27.25. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 27.25 o 27.55, mientras que 7 y 0.55% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BBC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BBC?
Invertir en Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF implica tener en cuenta el rango anual 13.50 - 31.64 y el precio actual 27.25. Muchos comparan 16.85% y 57.15% antes de colocar órdenes en 27.25 o 27.55. Estudie los cambios diarios de precios de BBC en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF?
El precio más alto de Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) en el último año ha sido 31.64. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 13.50 - 31.64, una comparación con 27.04 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF?
El precio más bajo de Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) para el año ha sido 13.50. La comparación con los actuales 27.25 y 13.50 - 31.64 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BBC en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BBC?
En el pasado, Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 27.04 y -0.11% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 27.04
- Open
- 27.10
- Bid
- 27.25
- Ask
- 27.55
- Low
- 26.98
- High
- 27.33
- Volumen
- 7
- Cambio diario
- 0.78%
- Cambio mensual
- 16.85%
- Cambio a 6 meses
- 57.15%
- Cambio anual
- -0.11%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8