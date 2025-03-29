CotationsSections
BBC: Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF

27.04 USD 0.30 (1.12%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BBC a changé de 1.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.57 et à un maximum de 27.08.

Suivez la dynamique Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action BBC aujourd'hui ?

L'action Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF est cotée à 27.04 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1.12%, a clôturé hier à 26.74 et son volume d'échange a atteint 44. Le graphique en temps réel du cours de BBC présente ces mises à jour.

L'action Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF verse-t-elle des dividendes ?

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF est actuellement valorisé à 27.04. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.88% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BBC.

Comment acheter des actions BBC ?

Vous pouvez acheter des actions Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF au cours actuel de 27.04. Les ordres sont généralement placés à proximité de 27.04 ou de 27.34, le 44 et le 0.56% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BBC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action BBC ?

Investir dans Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 13.50 - 31.64 et le prix actuel 27.04. Beaucoup comparent 15.95% et 55.94% avant de passer des ordres à 27.04 ou 27.34. Consultez le graphique du cours de BBC en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF ?

Le cours le plus élevé de Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF l'année dernière était 31.64. Au cours de 13.50 - 31.64, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 26.74 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF ?

Le cours le plus bas de Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) sur l'année a été 13.50. Sa comparaison avec 27.04 et 13.50 - 31.64 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BBC sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action BBC a-t-elle été divisée ?

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 26.74 et -0.88% après les opérations sur titres.

Range quotidien
26.57 27.08
Range Annuel
13.50 31.64
Clôture Précédente
26.74
Ouverture
26.89
Bid
27.04
Ask
27.34
Plus Bas
26.57
Plus Haut
27.08
Volume
44
Changement quotidien
1.12%
Changement Mensuel
15.95%
Changement à 6 Mois
55.94%
Changement Annuel
-0.88%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8