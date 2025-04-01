- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BBC: Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF
A taxa do BBC para hoje mudou para 0.78%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.98 e o mais alto foi 27.33.
Veja a dinâmica do par de moedas Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBC Notícias
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- Can AI Help Revitalize The Healthcare Sector For Equity Investors?
- How New Treatments And U.S. Policy Changes Are Driving Healthcare Stocks
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Harnessing Nature's Wisdom: Gene-Editing Therapy For Cardiovascular Disease
- The Zacks Analyst Blog Highlights BWET, GOEX, SLVP, LIT and BBC
- Best-Performing ETFs of Last Week
- Best-Performing ETFs of Last Week
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- 4 Calls For Trump’s Pharmaceutical Tariffs
- BBC Ends Ties With ‘MasterChef’ Host Gregg Wallace After Investigation
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Midyear Macro Outlook: A New Dawn Of Uncertainty
- The HealthCare Sector: A Look At Sector Earnings Trends
- 3 Areas Of Focus As U.S. Earnings Strength Continues
- Healthcare Sector Checkup As U.S. Looks To Change Regulations
- Institutional, Retail Investors Shed $27B In US Stocks In Early April Sell-Off
- How Will New Tariffs Impact Your Investment Portfolio In 2025?
- The Great Transformation: Riding The Wave Of Change
- U.S. Consumers To Be Hit Hardest By Pharmaceutical Tariffs
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BBC hoje?
Hoje Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) está avaliado em 27.25. O instrumento é negociado dentro de 0.78%, o fechamento de ontem foi 27.04, e o volume de negociação atingiu 7. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BBC em tempo real.
As ações de Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF pagam dividendos?
Atualmente Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF está avaliado em 27.25. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.11% e USD. Monitore os movimentos de BBC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BBC?
Você pode comprar ações de Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) pelo preço atual 27.25. Ordens geralmente são executadas perto de 27.25 ou 27.55, enquanto 7 e 0.55% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BBC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BBC?
Investir em Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF envolve considerar a faixa anual 13.50 - 31.64 e o preço atual 27.25. Muitos comparam 16.85% e 57.15% antes de enviar ordens em 27.25 ou 27.55. Estude as mudanças diárias de preço de BBC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF?
O maior preço de Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) no último ano foi 31.64. As ações oscilaram bastante dentro de 13.50 - 31.64, e a comparação com 27.04 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF?
O menor preço de Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) no ano foi 13.50. A comparação com o preço atual 27.25 e 13.50 - 31.64 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BBC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BBC?
No passado Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 27.04 e -0.11% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 27.04
- Open
- 27.10
- Bid
- 27.25
- Ask
- 27.55
- Low
- 26.98
- High
- 27.33
- Volume
- 7
- Mudança diária
- 0.78%
- Mudança mensal
- 16.85%
- Mudança de 6 meses
- 57.15%
- Mudança anual
- -0.11%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8