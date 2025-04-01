CotaçõesSeções
BBC: Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF

27.25 USD 0.21 (0.78%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BBC para hoje mudou para 0.78%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.98 e o mais alto foi 27.33.

Veja a dinâmica do par de moedas Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BBC hoje?

Hoje Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) está avaliado em 27.25. O instrumento é negociado dentro de 0.78%, o fechamento de ontem foi 27.04, e o volume de negociação atingiu 7. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BBC em tempo real.

As ações de Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF pagam dividendos?

Atualmente Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF está avaliado em 27.25. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.11% e USD. Monitore os movimentos de BBC no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BBC?

Você pode comprar ações de Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) pelo preço atual 27.25. Ordens geralmente são executadas perto de 27.25 ou 27.55, enquanto 7 e 0.55% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BBC no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BBC?

Investir em Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF envolve considerar a faixa anual 13.50 - 31.64 e o preço atual 27.25. Muitos comparam 16.85% e 57.15% antes de enviar ordens em 27.25 ou 27.55. Estude as mudanças diárias de preço de BBC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF?

O maior preço de Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) no último ano foi 31.64. As ações oscilaram bastante dentro de 13.50 - 31.64, e a comparação com 27.04 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF?

O menor preço de Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) no ano foi 13.50. A comparação com o preço atual 27.25 e 13.50 - 31.64 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BBC em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BBC?

No passado Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 27.04 e -0.11% após os eventos corporativos.

Faixa diária
26.98 27.33
Faixa anual
13.50 31.64
Fechamento anterior
27.04
Open
27.10
Bid
27.25
Ask
27.55
Low
26.98
High
27.33
Volume
7
Mudança diária
0.78%
Mudança mensal
16.85%
Mudança de 6 meses
57.15%
Mudança anual
-0.11%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8