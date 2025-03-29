QuotazioniSezioni
Valute / BBC
Tornare a Azioni

BBC: Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF

27.04 USD 0.30 (1.12%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BBC ha avuto una variazione del 1.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.57 e ad un massimo di 27.08.

Segui le dinamiche di Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BBC News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BBC oggi?

Oggi le azioni Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF sono prezzate a 27.04. Viene scambiato all'interno di 1.12%, la chiusura di ieri è stata 26.74 e il volume degli scambi ha raggiunto 44. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BBC mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF pagano dividendi?

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF è attualmente valutato a 27.04. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.88% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BBC.

Come acquistare azioni BBC?

Puoi acquistare azioni Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF al prezzo attuale di 27.04. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 27.04 o 27.34, mentre 44 e 0.56% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BBC sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BBC?

Investire in Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF implica considerare l'intervallo annuale 13.50 - 31.64 e il prezzo attuale 27.04. Molti confrontano 15.95% e 55.94% prima di effettuare ordini su 27.04 o 27.34. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BBC con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF?

Il prezzo massimo di Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF nell'ultimo anno è stato 31.64. All'interno di 13.50 - 31.64, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 26.74 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF?

Il prezzo più basso di Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) nel corso dell'anno è stato 13.50. Confrontandolo con gli attuali 27.04 e 13.50 - 31.64 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BBC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BBC?

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 26.74 e -0.88%.

Intervallo Giornaliero
26.57 27.08
Intervallo Annuale
13.50 31.64
Chiusura Precedente
26.74
Apertura
26.89
Bid
27.04
Ask
27.34
Minimo
26.57
Massimo
27.08
Volume
44
Variazione giornaliera
1.12%
Variazione Mensile
15.95%
Variazione Semestrale
55.94%
Variazione Annuale
-0.88%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8