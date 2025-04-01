KurseKategorien
BBC: Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF

27.25 USD 0.21 (0.78%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BBC hat sich für heute um 0.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.98 bis zu einem Hoch von 27.33 gehandelt.

Verfolgen Sie die Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von BBC heute?

Die Aktie von Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) notiert heute bei 27.25. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.78% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 27.04 und das Handelsvolumen erreichte 8. Das Live-Chart von BBC zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BBC Dividenden?

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF wird derzeit mit 27.25 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.11% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BBC zu verfolgen.

Wie kaufe ich BBC-Aktien?

Sie können Aktien von Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) zum aktuellen Kurs von 27.25 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 27.25 oder 27.55 platziert, während 8 und 0.55% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BBC auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BBC-Aktien?

Bei einer Investition in Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF müssen die jährliche Spanne 13.50 - 31.64 und der aktuelle Kurs 27.25 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 16.85% und 57.15%, bevor sie Orders zu 27.25 oder 27.55 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BBC.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF?

Der höchste Kurs von Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) im vergangenen Jahr lag bei 31.64. Innerhalb von 13.50 - 31.64 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 27.04 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF?

Der niedrigste Kurs von Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) im Laufe des Jahres betrug 13.50. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 27.25 und der Spanne 13.50 - 31.64 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BBC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BBC statt?

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 27.04 und -0.11% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
26.98 27.33
Jahresspanne
13.50 31.64
Vorheriger Schlusskurs
27.04
Eröffnung
27.10
Bid
27.25
Ask
27.55
Tief
26.98
Hoch
27.33
Volumen
8
Tagesänderung
0.78%
Monatsänderung
16.85%
6-Monatsänderung
57.15%
Jahresänderung
-0.11%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8