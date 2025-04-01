- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BBC: Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF
Der Wechselkurs von BBC hat sich für heute um 0.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.98 bis zu einem Hoch von 27.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBC News
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- Can AI Help Revitalize The Healthcare Sector For Equity Investors?
- How New Treatments And U.S. Policy Changes Are Driving Healthcare Stocks
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Harnessing Nature's Wisdom: Gene-Editing Therapy For Cardiovascular Disease
- The Zacks Analyst Blog Highlights BWET, GOEX, SLVP, LIT and BBC
- Best-Performing ETFs of Last Week
- Best-Performing ETFs of Last Week
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- 4 Calls For Trump’s Pharmaceutical Tariffs
- BBC Ends Ties With ‘MasterChef’ Host Gregg Wallace After Investigation
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Midyear Macro Outlook: A New Dawn Of Uncertainty
- The HealthCare Sector: A Look At Sector Earnings Trends
- 3 Areas Of Focus As U.S. Earnings Strength Continues
- Healthcare Sector Checkup As U.S. Looks To Change Regulations
- Institutional, Retail Investors Shed $27B In US Stocks In Early April Sell-Off
- How Will New Tariffs Impact Your Investment Portfolio In 2025?
- The Great Transformation: Riding The Wave Of Change
- U.S. Consumers To Be Hit Hardest By Pharmaceutical Tariffs
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BBC heute?
Die Aktie von Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) notiert heute bei 27.25. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.78% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 27.04 und das Handelsvolumen erreichte 8. Das Live-Chart von BBC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BBC Dividenden?
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF wird derzeit mit 27.25 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.11% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BBC zu verfolgen.
Wie kaufe ich BBC-Aktien?
Sie können Aktien von Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) zum aktuellen Kurs von 27.25 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 27.25 oder 27.55 platziert, während 8 und 0.55% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BBC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BBC-Aktien?
Bei einer Investition in Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF müssen die jährliche Spanne 13.50 - 31.64 und der aktuelle Kurs 27.25 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 16.85% und 57.15%, bevor sie Orders zu 27.25 oder 27.55 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BBC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF?
Der höchste Kurs von Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) im vergangenen Jahr lag bei 31.64. Innerhalb von 13.50 - 31.64 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 27.04 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF?
Der niedrigste Kurs von Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) im Laufe des Jahres betrug 13.50. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 27.25 und der Spanne 13.50 - 31.64 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BBC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BBC statt?
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 27.04 und -0.11% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.04
- Eröffnung
- 27.10
- Bid
- 27.25
- Ask
- 27.55
- Tief
- 26.98
- Hoch
- 27.33
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- 0.78%
- Monatsänderung
- 16.85%
- 6-Monatsänderung
- 57.15%
- Jahresänderung
- -0.11%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8