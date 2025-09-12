Валюты / BAC
BAC: Bank of America Corporation
50.68 USD 0.09 (0.18%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BAC за сегодня изменился на 0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.21, а максимальная — 50.87.
Следите за динамикой Bank of America Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
50.21 50.87
Годовой диапазон
33.07 51.09
- Предыдущее закрытие
- 50.59
- Open
- 50.60
- Bid
- 50.68
- Ask
- 50.98
- Low
- 50.21
- High
- 50.87
- Объем
- 33.967 K
- Дневное изменение
- 0.18%
- Месячное изменение
- 0.92%
- 6-месячное изменение
- 22.47%
- Годовое изменение
- 28.24%
