BAC: Bank of America Corporation

50.68 USD 0.09 (0.18%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BAC за сегодня изменился на 0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.21, а максимальная — 50.87.

Следите за динамикой Bank of America Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка.

Дневной диапазон
50.21 50.87
Годовой диапазон
33.07 51.09
Предыдущее закрытие
50.59
Open
50.60
Bid
50.68
Ask
50.98
Low
50.21
High
50.87
Объем
33.967 K
Дневное изменение
0.18%
Месячное изменение
0.92%
6-месячное изменение
22.47%
Годовое изменение
28.24%
