Divisas / BAC
BAC: Bank of America Corporation
51.40 USD 0.72 (1.42%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BAC de hoy ha cambiado un 1.42%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 50.79, mientras que el máximo ha alcanzado 51.62.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Bank of America Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BAC News
- Bank of America (BAC) Rises As Market Takes a Dip: Key Facts
- Big US banks lower prime lending rates after Fed rate cut
- Warren Buffett’s net worth: A look at his fortune as he prepares to retire
- SoFi's Konecta Now Puts Banking Chatbots in the Spotlight
- Secretario del Tesoro de EE.UU. tenía dos hipotecas de "residencia principal"
- El CEO de Bank of America, Moynihan, afirma que no se irá a corto plazo
- Bank of America aumenta el salario un mínimo por hora a 25 dólares en EE.UU.
- BofA prevé recorte de 75 puntos base en tasa del Banco de Indonesia para 1T26
Rango diario
50.79 51.62
Rango anual
33.07 51.62
- Cierres anteriores
- 50.68
- Open
- 50.87
- Bid
- 51.40
- Ask
- 51.70
- Low
- 50.79
- High
- 51.62
- Volumen
- 42.584 K
- Cambio diario
- 1.42%
- Cambio mensual
- 2.35%
- Cambio a 6 meses
- 24.21%
- Cambio anual
- 30.06%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B