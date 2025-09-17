CotationsSections
BAC: Bank of America Corporation

52.25 USD 0.12 (0.23%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BAC a changé de 0.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 51.76 et à un maximum de 52.66.

Suivez la dynamique Bank of America Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
51.76 52.66
Range Annuel
33.07 52.66
Clôture Précédente
52.13
Ouverture
52.14
Bid
52.25
Ask
52.55
Plus Bas
51.76
Plus Haut
52.66
Volume
43.396 K
Changement quotidien
0.23%
Changement Mensuel
4.04%
Changement à 6 Mois
26.27%
Changement Annuel
32.21%
