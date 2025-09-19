Valute / BAC
BAC: Bank of America Corporation
51.84 USD 0.41 (0.78%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BAC ha avuto una variazione del -0.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 51.81 e ad un massimo di 52.35.
Segui le dinamiche di Bank of America Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
51.81 52.35
Intervallo Annuale
33.07 52.66
- Chiusura Precedente
- 52.25
- Apertura
- 52.17
- Bid
- 51.84
- Ask
- 52.14
- Minimo
- 51.81
- Massimo
- 52.35
- Volume
- 15.419 K
- Variazione giornaliera
- -0.78%
- Variazione Mensile
- 3.23%
- Variazione Semestrale
- 25.28%
- Variazione Annuale
- 31.17%