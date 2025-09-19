QuotazioniSezioni
Valute / BAC
Tornare a Azioni

BAC: Bank of America Corporation

51.84 USD 0.41 (0.78%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BAC ha avuto una variazione del -0.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 51.81 e ad un massimo di 52.35.

Segui le dinamiche di Bank of America Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BAC News

Intervallo Giornaliero
51.81 52.35
Intervallo Annuale
33.07 52.66
Chiusura Precedente
52.25
Apertura
52.17
Bid
51.84
Ask
52.14
Minimo
51.81
Massimo
52.35
Volume
15.419 K
Variazione giornaliera
-0.78%
Variazione Mensile
3.23%
Variazione Semestrale
25.28%
Variazione Annuale
31.17%
22 settembre, lunedì
13:45
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev