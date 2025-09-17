통화 / BAC
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
BAC: Bank of America Corporation
52.54 USD 0.41 (0.79%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BAC 환율이 오늘 0.79%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 51.76이고 고가는 52.61이었습니다.
Bank of America Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BAC News
- H&F-backed auto repair firm Caliber plans IPO as soon as 2026 - Bloomberg
- JPMorgan Chase hires two senior bankers to bolster consumer and retail investment team
- Why Big-Tech’s Bubble Has More Room to Run, According to BofA - TipRanks.com
- BAC Agrees to Buy Santander's 100M Euro Real Estate Portfolio
- 뱅크오브아메리카 주가, 52주 최고치 52.2 USD 기록
- Bank of America stock hits 52-week high at 52.2 USD
- Earnings Growth & Price Strength Make Bank of America (BAC) a Stock to Watch
- Fed Cuts Rates, Signals More Easing: What Does This Mean for Banks?
- JPMorgan Chase: 7.1% Dividend Raise + Reasonable Valuation (NYSE:JPM)
- 보잉 3분기 737 인도량 증가 전망
- Boeing 737 deliveries seen rising in Q3
- 뉴욕 증시, 3대지수 사상 최고가 지속…반도체 급등에 필라델피아반도체지수 3.60% 상승, 엔비디아와 인텔이 지수를 이끌며 반도체 불장 증명 [이완수의 출근길 글로벌마켓 핫이슈]
- 코헨 앤 스티어스, DC 리테일 센터 합작 투자
- BofA 증권, 시장 조작 관련 美 법무부 형사 조사 합의
- BofA Securities settles DOJ criminal probe over market manipulation
- US Justice Department says Bank of America Securities resolves criminal investigation
- 뱅크오브아메리카, 방코 산탄테르 스페인 부동산 대출 포트폴리오 인수
- Schwab Seeks to Win Retail Investors by Expanding Branch Network
- Bank of America buys €100 million Spanish real estate loan portfolio - Bloomberg
- Post-Rate Cut Rally: 3 Bank Stocks to Watch as They Hit New Highs
- 월가, 연준의 최신 금리 결정에 대한 반응
- Bank of America (BAC) Rises As Market Takes a Dip: Key Facts
- Big US banks lower prime lending rates after Fed rate cut
- Warren Buffett’s net worth: A look at his fortune as he prepares to retire
일일 변동 비율
51.76 52.61
년간 변동
33.07 52.66
- 이전 종가
- 52.13
- 시가
- 52.14
- Bid
- 52.54
- Ask
- 52.84
- 저가
- 51.76
- 고가
- 52.61
- 볼륨
- 29.696 K
- 일일 변동
- 0.79%
- 월 변동
- 4.62%
- 6개월 변동
- 26.97%
- 년간 변동율
- 32.95%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K