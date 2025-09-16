Moedas / BAC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BAC: Bank of America Corporation
51.40 USD 0.72 (1.42%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BAC para hoje mudou para 1.42%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 50.79 e o mais alto foi 51.62.
Veja a dinâmica do par de moedas Bank of America Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BAC Notícias
- Estes empregos estão mais em risco devido à IA, segundo o Bank of America
- Bank of America (BAC) Rises As Market Takes a Dip: Key Facts
- Big US banks lower prime lending rates after Fed rate cut
- Warren Buffett’s net worth: A look at his fortune as he prepares to retire
- SoFi's Konecta Now Puts Banking Chatbots in the Spotlight
- Is JPMorgan's Recent Dividend Hike Enough to Buy the Stock?
- Secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, tinha hipotecas de "residência principal" duplas, diz Bloomberg
- U.S. Treasury Secretary Bessent had dual "principal residence" mortgages - Bloomberg
- US Treasury’s Bessent made contradictory mortgage pledges, Bloomberg reports
- SEI Investments Partners With Mentenova to Expand South African Reach
- Fed’s Standing Repo Facility on track for big test at end of September
- CEO do Bank of America, Moynihan, diz que não planeja sair no curto prazo
- Bank of America CEO Moynihan says he’s not leaving in short term
- Bank of America CEO tells Bloomberg TV he is not leaving in short term
- Bank of America aumenta salário mínimo para US$ 25 por hora nos EUA
- Bank of America raises minimum hourly wage to $25 across US
- BofA raises US minimum hourly wage to $25, delivering on 2021 commitment
- Bank of Indonesia deve cortar taxa em 75 pontos base até o 1º tri de 2026, prevê BofA
- Bank of Indonesia rate cut forecast: BofA expects 75bps reduction by 1Q26
- Wall Street Giant Just Gave Itself a $25/Hour Floor--Here's What That Means
- These Financial Leaders' Stocks Look Firm Ahead Of Fed Announcement
- Citigroup's Card Delinquencies Decline, Charge-Offs Increase in August
- Bank of America na Conferência de CEOs Financeiros: Insights estratégicos
- Bank of America at Financials CEO Conference: Strategic Insights
Faixa diária
50.79 51.62
Faixa anual
33.07 51.62
- Fechamento anterior
- 50.68
- Open
- 50.87
- Bid
- 51.40
- Ask
- 51.70
- Low
- 50.79
- High
- 51.62
- Volume
- 42.584 K
- Mudança diária
- 1.42%
- Mudança mensal
- 2.35%
- Mudança de 6 meses
- 24.21%
- Mudança anual
- 30.06%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh