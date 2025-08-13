Валюты / ASM
ASM: Avino Silver & Gold Mines Ltd (Canada)
4.43 USD 0.16 (3.49%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ASM за сегодня изменился на -3.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.36, а максимальная — 4.63.
Следите за динамикой Avino Silver & Gold Mines Ltd (Canada). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ASM
Дневной диапазон
4.36 4.63
Годовой диапазон
0.85 4.75
- Предыдущее закрытие
- 4.59
- Open
- 4.63
- Bid
- 4.43
- Ask
- 4.73
- Low
- 4.36
- High
- 4.63
- Объем
- 3.568 K
- Дневное изменение
- -3.49%
- Месячное изменение
- -5.94%
- 6-месячное изменение
- 142.08%
- Годовое изменение
- 299.10%
