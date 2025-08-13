КотировкиРазделы
ASM
ASM: Avino Silver & Gold Mines Ltd (Canada)

4.43 USD 0.16 (3.49%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ASM за сегодня изменился на -3.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.36, а максимальная — 4.63.

Дневной диапазон
4.36 4.63
Годовой диапазон
0.85 4.75
Предыдущее закрытие
4.59
Open
4.63
Bid
4.43
Ask
4.73
Low
4.36
High
4.63
Объем
3.568 K
Дневное изменение
-3.49%
Месячное изменение
-5.94%
6-месячное изменение
142.08%
Годовое изменение
299.10%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.