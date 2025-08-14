通貨 / ASM
ASM: Avino Silver & Gold Mines Ltd (Canada)
4.38 USD 0.02 (0.45%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ASMの今日の為替レートは、-0.45%変化しました。日中、通貨は1あたり4.23の安値と4.40の高値で取引されました。
Avino Silver & Gold Mines Ltd (Canada)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
4.23 4.40
1年のレンジ
0.85 4.75
- 以前の終値
- 4.40
- 始値
- 4.37
- 買値
- 4.38
- 買値
- 4.68
- 安値
- 4.23
- 高値
- 4.40
- 出来高
- 3.670 K
- 1日の変化
- -0.45%
- 1ヶ月の変化
- -7.01%
- 6ヶ月の変化
- 139.34%
- 1年の変化
- 294.59%
