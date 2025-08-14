Divisas / ASM
ASM: Avino Silver & Gold Mines Ltd (Canada)
4.40 USD 0.03 (0.68%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ASM de hoy ha cambiado un -0.68%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.33, mientras que el máximo ha alcanzado 4.57.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Avino Silver & Gold Mines Ltd (Canada). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
4.33 4.57
Rango anual
0.85 4.75
- Cierres anteriores
- 4.43
- Open
- 4.38
- Bid
- 4.40
- Ask
- 4.70
- Low
- 4.33
- High
- 4.57
- Volumen
- 4.163 K
- Cambio diario
- -0.68%
- Cambio mensual
- -6.58%
- Cambio a 6 meses
- 140.44%
- Cambio anual
- 296.40%
