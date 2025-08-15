Dövizler / ASM
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ASM: Avino Silver & Gold Mines Ltd (Canada)
4.64 USD 0.26 (5.94%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ASM fiyatı bugün 5.94% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.40 ve Yüksek fiyatı olarak 4.71 aralığında işlem gördü.
Avino Silver & Gold Mines Ltd (Canada) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASM haberleri
- BASF to Launch Next-Gen Keropur Gasoline Additive Series
- Nucor Gives Downbeat Q3 Guidance, Sees Lower Segment Earnings
- PPG Launches HI-GARD Non-Methanol Coating Complying With Regulations
- Avino Silver (ASM) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- Newmont Agrees to Divest Coffee Project in Yukon for $150M
- Are Basic Materials Stocks Lagging Avino Silver (ASM) This Year?
- Steel Dynamics Sees Higher Q3 Earnings on Broad-Based Growth
- PPG Launches VELOCITY Refinish System Built for Durability
- LyondellBasell Expands Suzhou Technical Center With New Lab Line
- Barrick Mining to Sell Hemlo, Expects Proceeds of More Than $1.09B
- Agnico Eagle Increases Investment in Maple Through Private Placement
- ArcelorMittal Invests in Electrified Thermal to Drive Decarbonization
- Agnico Eagle Sells 11.3% Orla Mining Stake, Plans to Redeploy Capital
- DOW and Gruppo Fiori Alliance Advances PU Recycling Technology
- Nutrien Agrees to Divest 50% Stake in Profertil for $600 Million
- NGVT Agrees to Divest North Charleston CTO Refinery to Mainstream Pine
- 3 Silver Mining Stocks to Buy From a Prospering Industry
- Is Avino Silver (ASM) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- Avino Silver Acquires Full Ownership of La Preciosa, Rallies 4%
- Avino Silver Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Shares Rise 1%
- Avino Silver (ASM) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Endeavour Silver Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Increase 46% Y/Y
- Zacks Industry Outlook Highlights Pan American Silver, Hecla Mining, Vizsla Silver and Avino Silver & Gold Mines
- Are Basic Materials Stocks Lagging Aris Mining Corporation (ARMN) This Year?
Günlük aralık
4.40 4.71
Yıllık aralık
0.85 4.75
- Önceki kapanış
- 4.38
- Açılış
- 4.40
- Satış
- 4.64
- Alış
- 4.94
- Düşük
- 4.40
- Yüksek
- 4.71
- Hacim
- 4.921 K
- Günlük değişim
- 5.94%
- Aylık değişim
- -1.49%
- 6 aylık değişim
- 153.55%
- Yıllık değişim
- 318.02%
21 Eylül, Pazar