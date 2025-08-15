FiyatlarBölümler
Dövizler / ASM
Geri dön - Hisse senetleri

ASM: Avino Silver & Gold Mines Ltd (Canada)

4.64 USD 0.26 (5.94%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ASM fiyatı bugün 5.94% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.40 ve Yüksek fiyatı olarak 4.71 aralığında işlem gördü.

Avino Silver & Gold Mines Ltd (Canada) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ASM haberleri

Günlük aralık
4.40 4.71
Yıllık aralık
0.85 4.75
Önceki kapanış
4.38
Açılış
4.40
Satış
4.64
Alış
4.94
Düşük
4.40
Yüksek
4.71
Hacim
4.921 K
Günlük değişim
5.94%
Aylık değişim
-1.49%
6 aylık değişim
153.55%
Yıllık değişim
318.02%
21 Eylül, Pazar