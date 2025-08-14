KurseKategorien
Währungen / ASM
Zurück zum Aktien

ASM: Avino Silver & Gold Mines Ltd (Canada)

4.55 USD 0.17 (3.88%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ASM hat sich für heute um 3.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.40 bis zu einem Hoch von 4.59 gehandelt.

Verfolgen Sie die Avino Silver & Gold Mines Ltd (Canada)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ASM News

Tagesspanne
4.40 4.59
Jahresspanne
0.85 4.75
Vorheriger Schlusskurs
4.38
Eröffnung
4.40
Bid
4.55
Ask
4.85
Tief
4.40
Hoch
4.59
Volumen
300
Tagesänderung
3.88%
Monatsänderung
-3.40%
6-Monatsänderung
148.63%
Jahresänderung
309.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K