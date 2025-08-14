Währungen / ASM
ASM: Avino Silver & Gold Mines Ltd (Canada)
4.55 USD 0.17 (3.88%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ASM hat sich für heute um 3.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.40 bis zu einem Hoch von 4.59 gehandelt.
Verfolgen Sie die Avino Silver & Gold Mines Ltd (Canada)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ASM News
- Nucor Gives Downbeat Q3 Guidance, Sees Lower Segment Earnings
- PPG Launches HI-GARD Non-Methanol Coating Complying With Regulations
- Avino Silver (ASM) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- Newmont Agrees to Divest Coffee Project in Yukon for $150M
- Are Basic Materials Stocks Lagging Avino Silver (ASM) This Year?
- Steel Dynamics Sees Higher Q3 Earnings on Broad-Based Growth
- PPG Launches VELOCITY Refinish System Built for Durability
- LyondellBasell Expands Suzhou Technical Center With New Lab Line
- Barrick Mining to Sell Hemlo, Expects Proceeds of More Than $1.09B
- Agnico Eagle Increases Investment in Maple Through Private Placement
- ArcelorMittal Invests in Electrified Thermal to Drive Decarbonization
- Agnico Eagle Sells 11.3% Orla Mining Stake, Plans to Redeploy Capital
- DOW and Gruppo Fiori Alliance Advances PU Recycling Technology
- Nutrien Agrees to Divest 50% Stake in Profertil for $600 Million
- NGVT Agrees to Divest North Charleston CTO Refinery to Mainstream Pine
- 3 Silver Mining Stocks to Buy From a Prospering Industry
- Is Avino Silver (ASM) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- Avino Silver Acquires Full Ownership of La Preciosa, Rallies 4%
- Avino Silver Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Shares Rise 1%
- Avino Silver (ASM) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Endeavour Silver Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Increase 46% Y/Y
- Zacks Industry Outlook Highlights Pan American Silver, Hecla Mining, Vizsla Silver and Avino Silver & Gold Mines
- Are Basic Materials Stocks Lagging Aris Mining Corporation (ARMN) This Year?
- 4 Silver Mining Stocks to Buy From a Prospering Industry
Tagesspanne
4.40 4.59
Jahresspanne
0.85 4.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.38
- Eröffnung
- 4.40
- Bid
- 4.55
- Ask
- 4.85
- Tief
- 4.40
- Hoch
- 4.59
- Volumen
- 300
- Tagesänderung
- 3.88%
- Monatsänderung
- -3.40%
- 6-Monatsänderung
- 148.63%
- Jahresänderung
- 309.91%
