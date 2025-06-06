КотировкиРазделы
AMR
AMR: Alpha Metallurgical Resources Inc

157.72 USD 2.43 (1.56%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AMR за сегодня изменился на 1.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 151.61, а максимальная — 158.52.

Следите за динамикой Alpha Metallurgical Resources Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
151.61 158.52
Годовой диапазон
97.41 255.04
Предыдущее закрытие
155.29
Open
156.27
Bid
157.72
Ask
158.02
Low
151.61
High
158.52
Объем
349
Дневное изменение
1.56%
Месячное изменение
8.71%
6-месячное изменение
25.38%
Годовое изменение
-33.04%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.