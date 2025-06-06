Валюты / AMR
AMR: Alpha Metallurgical Resources Inc
157.72 USD 2.43 (1.56%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AMR за сегодня изменился на 1.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 151.61, а максимальная — 158.52.
Следите за динамикой Alpha Metallurgical Resources Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
151.61 158.52
Годовой диапазон
97.41 255.04
- Предыдущее закрытие
- 155.29
- Open
- 156.27
- Bid
- 157.72
- Ask
- 158.02
- Low
- 151.61
- High
- 158.52
- Объем
- 349
- Дневное изменение
- 1.56%
- Месячное изменение
- 8.71%
- 6-месячное изменение
- 25.38%
- Годовое изменение
- -33.04%
