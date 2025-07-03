Währungen / AMR
AMR: Alpha Metallurgical Resources Inc
164.55 USD 5.64 (3.55%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AMR hat sich für heute um 3.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 162.01 bis zu einem Hoch von 169.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die Alpha Metallurgical Resources Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
162.01 169.09
Jahresspanne
97.41 255.04
- Vorheriger Schlusskurs
- 158.91
- Eröffnung
- 165.99
- Bid
- 164.55
- Ask
- 164.85
- Tief
- 162.01
- Hoch
- 169.09
- Volumen
- 527
- Tagesänderung
- 3.55%
- Monatsänderung
- 13.42%
- 6-Monatsänderung
- 30.81%
- Jahresänderung
- -30.15%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K