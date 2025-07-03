KurseKategorien
AMR: Alpha Metallurgical Resources Inc

164.55 USD 5.64 (3.55%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AMR hat sich für heute um 3.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 162.01 bis zu einem Hoch von 169.09 gehandelt.

Verfolgen Sie die Alpha Metallurgical Resources Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

AMR News

Tagesspanne
162.01 169.09
Jahresspanne
97.41 255.04
Vorheriger Schlusskurs
158.91
Eröffnung
165.99
Bid
164.55
Ask
164.85
Tief
162.01
Hoch
169.09
Volumen
527
Tagesänderung
3.55%
Monatsänderung
13.42%
6-Monatsänderung
30.81%
Jahresänderung
-30.15%
