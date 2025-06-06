货币 / AMR
AMR: Alpha Metallurgical Resources Inc
160.10 USD 2.38 (1.51%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AMR汇率已更改1.51%。当日，交易品种以低点156.65和高点162.99进行交易。
关注Alpha Metallurgical Resources Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
156.65 162.99
年范围
97.41 255.04
- 前一天收盘价
- 157.72
- 开盘价
- 156.65
- 卖价
- 160.10
- 买价
- 160.40
- 最低价
- 156.65
- 最高价
- 162.99
- 交易量
- 151
- 日变化
- 1.51%
- 月变化
- 10.35%
- 6个月变化
- 27.28%
- 年变化
- -32.03%
