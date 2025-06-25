Divisas / AMR
AMR: Alpha Metallurgical Resources Inc
158.91 USD 1.19 (0.75%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AMR de hoy ha cambiado un 0.75%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 155.37, mientras que el máximo ha alcanzado 162.99.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Alpha Metallurgical Resources Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
155.37 162.99
Rango anual
97.41 255.04
- Cierres anteriores
- 157.72
- Open
- 156.65
- Bid
- 158.91
- Ask
- 159.21
- Low
- 155.37
- High
- 162.99
- Volumen
- 417
- Cambio diario
- 0.75%
- Cambio mensual
- 9.53%
- Cambio a 6 meses
- 26.33%
- Cambio anual
- -32.54%
