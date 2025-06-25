CotizacionesSecciones
Divisas / AMR
AMR: Alpha Metallurgical Resources Inc

158.91 USD 1.19 (0.75%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de AMR de hoy ha cambiado un 0.75%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 155.37, mientras que el máximo ha alcanzado 162.99.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Alpha Metallurgical Resources Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
155.37 162.99
Rango anual
97.41 255.04
Cierres anteriores
157.72
Open
156.65
Bid
158.91
Ask
159.21
Low
155.37
High
162.99
Volumen
417
Cambio diario
0.75%
Cambio mensual
9.53%
Cambio a 6 meses
26.33%
Cambio anual
-32.54%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B